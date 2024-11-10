Gelibolu'da 'demir parmaklıklı' Atatürk afişi tepki çekti! Apar topar kaldırdılar... Belediyeden açıklama geldi

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86’ncı yıl dönümü. Bu nedenle yurdun dört bir yanında Atatürk'ü anma törenleri ve etkinlikleri yapılıyor. Saat 09:05'te birçok yerde trafik durdu ve vatandaşlar Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

ATATÜRK'ÜN ÖNÜNDE DEMİR PARMAKLIKLARA BENZEYEN ÇİZGİLER GÖRÜLDÜ

Gelibolu'da yaşanan bir olay ise herkesin tepkisini çekti. Gelibolu Belediyesi tarafından 10 Kasım için hazırlanan Atatürk afişinde, Atatürk'ün önünde demir parmaklıklara benzeyen çizgiler görüldü.

TEPKİ ÇEKEN AFİŞ KALDIRILDI

Tepki çeken afiş belediye ekiplerince apar topar kaldırıldı. Sonrasında ise Atatürk'ün başka bir afişi asıldı.

BELEDİYEDEN 'TEKNİK HATA' AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili olarak Gelibolu Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fikirlerinden, görüşlerinden bir an bile sapmadığımız büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım günü, aziz hatırasını yaşatmak adına Belediyemizce hazırlatılıp asılan 10 Kasım afişlerinin teknik hata nedeniyle kusurlu olduğu görüldüğü andan itibaren ekiplerimizce asıldıkları yerlerden sökülmeleri sağlanmıştır. Bu yapılan hata üzerinden Atatürk'e bağlılığımızı sorgulayarak buradan siyasi malzeme çıkarmak ve gündeme gelebilme çabasıyla kamuoyunu kötü anlamda yönlendirmeye çalışan kişi ve toplulukları esefle kınıyoruz"

"TEKNİK HATA TOPLUMSAL TEPKİ GELDİĞİ ZAMAN DEĞİL, AFİŞLERİN BASIMI ESNASINDA FARK EDİLİR"

Belediye tarafından yapılan bu açıklama CHP Gelibolu İlçe Örgütü tarafından eleştirildi. CHP tarafından yapılan açıklamada, "Teknik hata, afişler Gelibolu'nun her köşesine asılıp, toplumsal tepki geldiği zaman değil, afişlerin basımı esnasında fark edilir. Kaldı ki afiş bastırma konusundaki bu manidar ‘hata’ mevcut yönetimin ilk hatası da değildir" ifadelerine yer verildi.

"GEREKLİ SORUŞTURMAYI BAŞLATIP ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE BİLGİLENDİRMESİNİ BEKLİYORUZ"

Soruşturma çağrısında bulunan CHP, "Gelibolu Belediyesi'nin bu skandal afişe tepki koyan vatandaşlarımızı kınamak yerine, kendi deyimleri ile ‘teknik hata’ yapanları araştırmasını, gerekli soruşturmayı başlatıp şeffaf bir şekilde bilgilendirmesini bekliyoruz. Ayrıca bir kınama olacaksa yaptığı her ‘hata’yı başkalarına yüklemeye çalışan Gelibolu Belediye yönetimini kınadığımızı belirtmek isteriz" açıklamasında bulundu.