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Gelibolu’da feci kaza! Tur otobüsü bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

27.07.2023 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan tur otobüsü, yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Kazanın, otobüs şoförünün kalp krizi geçirmesi sonucu meydana geldiği iddia edildi. İşte detaylar...

Gelibolu’da feci kaza! Tur otobüsü bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Korkunç kaza, saat 16.00 sıralarında Burhanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Bursa’dan Çanakkale’ye geziye gelen tur otobüsü, dönüş yolunda kaza yaptı.

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Kalp krizi geçirdiği iddia edilen otobüs şoförü Adem Koçak direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Kazada otobüs şoförü Koçak hayatını kaybetti, 8 yolcu yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından şoför Adem Koçak’ın cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gelibolu otobüs

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