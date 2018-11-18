Gelibolu meşesi Melbourne'de dikildi

MELBOURNE (AA) - Türkiye’den göçün 50’inci yılı dolayısı ile düzenlenen etkinlikler kapsamında Çanakkale Savaşları’na katılan Anzak askerleri tarafından Avustralya’ya getirilen Gelibolu meşesinin fidesi, iki ülke dostluğunun simgesi olarak Anzak Anıtı'nın bulunduğu parka dikildi.

Anzak askerlerinin Çanakkale’ye çıktıklarında muharebe alanında dikenli yaprakları ile kendilerine zor anlar yaşatmasından dolayı hatıra olarak pelitlerini Avustralya’ya getirip büyüttükleri Gelibolu meşesi fidanının dikilmesi için Gelibolu Dostları Derneği tarafından tören düzenlendi.

Melbourne’daki Avustralya-Türkiye Dostluk Anıtı’nda düzenlenen törene, Victoria Eyalet Parlamentosu Başkanı Bruce Atkinson, Türkiye'nin Melbourne Başkonsolos Vekili Osman İlhan Şener, Avustralya Gelibolu Meşesi Projesi temsilcileri, Melbourne’a gelen ilk Türk kafilesinde bulunan Seher-Raif Güçlü çifti, çocukları ve torunları da katıldı.

Gelibolu Dostları Derneği Başkanı Dr. Vecihi Başarın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anzak askerlerinin Avustralya’da büyüttüğü ağacın fidesini, Türkiye’den ilk gelen kafiledeki Seher-Raif Güçlü çifti, çocukları ve torunlarının dikmesinin, iki ülke dostluğu açısından sembolik önemi olduğunu söyledi.