HABER

Gelibolu meşesi Melbourne'de dikildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 14:33 | Son Güncelleme

Türkiye’den Avustralya’ya göçün 50’inci yılı nedeniyle iki ülke dostluğunu sembolize edecek Gelibolu meşesi, Melbourne’de bir parka dikildi

MELBOURNE (AA) - Türkiye’den göçün 50’inci yılı dolayısı ile düzenlenen etkinlikler kapsamında Çanakkale Savaşları’na katılan Anzak askerleri tarafından Avustralya’ya getirilen Gelibolu meşesinin fidesi, iki ülke dostluğunun simgesi olarak Anzak Anıtı'nın bulunduğu parka dikildi.

Anzak askerlerinin Çanakkale’ye çıktıklarında muharebe alanında dikenli yaprakları ile kendilerine zor anlar yaşatmasından dolayı hatıra olarak pelitlerini Avustralya’ya getirip büyüttükleri Gelibolu meşesi fidanının dikilmesi için Gelibolu Dostları Derneği tarafından tören düzenlendi.

Melbourne’daki Avustralya-Türkiye Dostluk Anıtı’nda düzenlenen törene, Victoria Eyalet Parlamentosu Başkanı Bruce Atkinson, Türkiye'nin Melbourne Başkonsolos Vekili Osman İlhan Şener, Avustralya Gelibolu Meşesi Projesi temsilcileri, Melbourne’a gelen ilk Türk kafilesinde bulunan Seher-Raif Güçlü çifti, çocukları ve torunları da katıldı.

Gelibolu Dostları Derneği Başkanı Dr. Vecihi Başarın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anzak askerlerinin Avustralya’da büyüttüğü ağacın fidesini, Türkiye’den ilk gelen kafiledeki Seher-Raif Güçlü çifti, çocukları ve torunlarının dikmesinin, iki ülke dostluğu açısından sembolik önemi olduğunu söyledi.

Fidenin dikilmesi ile iki önemli olay Çanakkale Savaşları ve Avustralya’ya Türklerin gelişini birbirine bağladıklarını belirten Başarın, "Bu proje, Türkiye ile Avustralya arasındaki dostluğu ilerletmek ve geliştirmek için önemli bir adım diye düşünüyoruz." dedi.

Başarın, Gelibolu meşesinin Anzak askerlere zor anlar yaşattığını belirterek, "Türk askerleri ile savaşa başlamadan bu ağaçla savaşmışlar çünkü çok güzel yakışıklı dikenleri var, Anzak askerlerini her tarafını bayağı tırmalamış ve Avustralyalı askerlerin yazdığı mektuplarda ‘şu makiler olmasaydı biz Türkleri yenerdik’ gibi bir espri var." ifadelerini kullandı.

Seher Güçlü ise Avustralyalılar açısından tarihi öneme sahip ağacın fidesini kendilerinin dikmesine fırsat verildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Paz de la Huerta harekete geçtiPaz de la Huerta harekete geçti
CHP'li Bircan hayatını kaybetti (5)CHP'li Bircan hayatını kaybetti (5)
Çanakkale'de vahşet! Babasının boğazını kestiÇanakkale'de vahşet! Babasının boğazını kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya Gelibolu Meşesi Melbourne

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Fenerbahçe'de Jailson'dan sonra yeni sürpriz: Matheus Fernandes

Fenerbahçe'de Jailson'dan sonra yeni sürpriz: Matheus Fernandes

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

İlginizi Çekebilir

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de vahşet! Babasının boğazını kesti

Çanakkale'de vahşet! Babasının boğazını kesti

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Beyoğlu'nda evine çağırdığı kadını bıçakladı!

Beyoğlu'nda evine çağırdığı kadını bıçakladı!

Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti

Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye YPG tepkisi

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye YPG tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.