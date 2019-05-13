Gelibolu Mevlevihanesi'nde 3 bin kişilik iftar

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde mevlevihanenin bahçesinde verilen iftar yemeğinde, 3 bin kişi oruç açtı. İftardan sonra Mesnevi okundu, sema gösterisi gerçekleştirildi.

Tasavvuf Vakfı'nca Gelibolu Mevlevihanesi’nde düzenlenen iftar programına Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Gelibolu Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Sağlam ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı. İftardan önce konuşma yapan Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ, "Bu yıl 11'incisini gerçekleştirdiğimiz geleneksel iftar programımızın Allah nice ramazanlarda bir, beraber olarak yaşamayı, bir ve beraber olarak bu ülkede, bu bayrağın altında ebedi olarak evlatlarımıza iyi bir miras bırakmayı nasip etsin" dedi.

Mevlevihane bahçesinde toplananlar için iftar saatine kadar ney ve enstrümantal ilahi dinletisi gerçekleştirildi. Akşam ezanıyla birlikte oruçlar açıldı ve iftar yapıldı.

İftar ve ikramların ardından Mevlevihane içerisinde devam eden programda, Mesnevi okumaları ve sema gösterisi gerçekleştirildi. Program dualarla sona erdi.

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