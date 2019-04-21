Gelibolu Tarihi Alanı 104. yıl törenlerine hazır

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 24-25 Nisan'da gerçekleştirilecek Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yıl dönümü törenleri için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Kaşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmetçik'in destanlaştığı zaferin bu sene 104. yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Tarihi Alan'da gerçekleştirilecek törenler için Şehitler Abidesi'ne 700 kişilik tribün kurulacağını dile getiren Kaşdemir, yabancı mezarlık ve anıtlarda yapılacak törenler kapsamında da oturma alanı ve tribünlerin konukların kullanımına sunulacağını belirtti. Kaşdemir, yurt içi ve dışından ziyaretçileri Çanakkale'ye beklediklerini ifade ederek, "104 yıl önce bu topraklardaki savaşlarda hayatlarını kaybeden atalarımızı bizler büyük bir rahmetle ve minnetle anacağız. Onları şükran duyguları içinde hatırlayacağız." dedi. Ecdadın 104 yıl önce bu topraklarda dünyaya zor şartlar altında meydan okuduğunu dile getiren Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Bayrağımız gönderden inmesin, ezanlar susmasın, bu birliğimiz beraberliğimiz bozulmasın diye... O ecdat, Türkiye'nin her yerinden koşup çıkıp gelip Çanakkale'nin siperlerine, tabyalarına girmişti. Söz konusu vatan olduğu zaman canını ortaya koymaktan hiç çekinmemişti. Biz Çanakkale'de bir hilal uğruna ne güneşleri batırmıştık. Toprağın altına kefensiz ne yiğitleri göndermiştik aynı bir gül bahçesine girer gibi. Onlar ölüme koşarak gitmişlerdi ama onlar biliyorlardı ki ölürsem şehit, kalırsam gazi. Onların 104 yıl önceki bu vatanseverliği ve bu yüksek fedakarlığı sayesinde işte bizler bugün bu bayrağın altında özgürce yaşıyoruz. İşte Çanakkale ruhu dediğimiz şey bu topraklarda doğdu." Mevzubahis vatan olduğu zaman ülkenin her yerinden vatandaşların koşarak hiç sağına soluna bakmadan Çanakkale'ye geldiğini anlatan Kaşdemir, "Hiç kimse kimseye kardeş olmanın dışında başka bir gözle bakmıyordu. Tek amaçları vardı 'Bu topraklarda bin yıldır yaşıyoruz ve inşallah bundan sonrada bu topraklarda binlerce yıl yaşayacağız. Bu topraklar kıyamete kadar inşallah Türk toprağı, Müslüman toprağı olacak' diye koşarak Çanakkale'ye gelmişlerdi. İşte Çanakkale ruhu bu topraklarda bu fedakarlık aşkıyla kurulmuştu." şeklinde konuştu.

- "Tarifsiz bir atmosferi yaşıyoruz" Kaşdemir, Türkiye'nin çeşitli noktalarından binlerce insanın törenlere katılmak için Çanakkale'ye geldiğini söyledi. Türk milletinin adeta ecdadına koştuğunu vurgulayan Kaşdemir, şunları kaydetti: "Bizler burada törenlerde, Çanakkale ruhunun o tarifsiz atmosferini yaşıyoruz. Bu yıl da aynı hissiyatla aynı tarifsiz atmosferi yaşayacağız. Bununla birlikte tabii yabancılar da 104 yıl önce ülkelerinin çıkarları için burada bulunan itilaf devletlerinin askerlerini anmak için Çanakkale'ye geliyorlar. Onları Türk misafirperverliği içinde ağırlayacağız. Çanakkale gibi güzel bir coğrafyada, bu müstesna topraklarda, bu güvenli ve huzurlu topraklarda onların törenlerini icra etmelerini sağlayacağız." Kaşdemir, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak törenlere hazır olduklarını ifade etti. Her türlü tedbiri aldıklarını belirten Kaşdemir, "Bütün kamu kurumlarımız, güvenlik birimlerimiz, Çanakkale Valiliğimiz ve ilgili tüm bakanlıklarımız ile koordinasyon halindeyiz. Şu ana kadar aksayan herhangi bir durum yok. İnşallah 24-25 Nisan'da Türkiye'nin çeşitli noktalarından ve yurt dışından gelecek binlerce misafirimiz ile 104 yıl önce bu topraklardaki o büyük mücadeleyi hep birlikte anacağız." dedi.

Gelibolu Tarihi Alanı 104. yıl törenlerine hazır

- Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yıl dönümü törenleri için Gelibolu Tarihi Alanı'nda hazırlıklar tamamlandı - Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir: - "Bizler burada törenlerde, Çanakkale ruhunun o tarifsiz atmosferini yaşıyoruz. Bu yıl da aynı hissiyatl

Gelibolu Tarihi Alanı 104. yıl törenlerine hazır

Gelibolu Tarihi Alanı 104. yıl törenlerine hazır

Gelibolu Tarihi Alanı 104. yıl törenlerine hazır

Gelibolu Tarihi Alanı 104. yıl törenlerine hazır

Gelibolu Tarihi Alanı 104. yıl törenlerine hazır

Gelibolu Tarihi Alanı 104. yıl törenlerine hazır

Gelibolu Tarihi Alanı 104. yıl törenlerine hazır

Gelibolu Tarihi Alanı 104. yıl törenlerine hazır

Gelibolu Tarihi Alanı 104. yıl törenlerine hazır

Gelibolu Tarihi Alanı 104. yıl törenlerine hazır

Gelibolu Tarihi Alanı 104. yıl törenlerine hazır

Gelibolu Tarihi Alanı 104. yıl törenlerine hazır

Gelibolu Tarihi Alanı 104. yıl törenlerine hazır

Gelibolu Tarihi Alanı 104. yıl törenlerine hazır