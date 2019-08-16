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Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'na "yürüyüş yolları"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 16:28 | Son Güncelleme

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı yarımadadaki şehitlik ve anıtların düzenli bir şekilde gezilip görülebilmesi amacıyla yürüyüş yolları oluşturulmasına başlandı

ÇANAKKALE (AA) - Dünya harp tarihine geçen Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda ziyaretçiler için özel yürüyüş yolları oluşturuluyor.

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, dünyanın en iyi korunmuş savaş alanlarından biri olan bölgede ziyaretçilerin ve araştırmacıların muharebe alanlarını yakın perspektiften ve mevkilerden görmelerini sağlamak amacıyla yürüyüş güzergahı projesinin hayata geçirildiği belirtildi.

"Atalarımızın karış karış savundukları toprakları adım adım yürümek" ilkesiyle başlatılan çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplamda yaklaşık 7 kilometrelik bir yürüyüş parkuru olarak ve yine yaklaşık 6,5-7,5 saatlik yürüyüş süresine sahip olan Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı, bugüne kadar ilgili pek çok arşivden tespit edilmiş, belgelenmiş bilgiler ışığında muhtelif fotoğraflar, harita ve krokiler içeren bilgi ve yönlendirme tabelalarıyla da donatılacaktır. Güzergahta ziyaretçilerin yürüyebilmelerine engel teşkil edecek nitelikte çok dik, eğimli ve engebeli bölgelerde güvenli ve konforlu bir yürüyüşün sağlanabilmesi için silüeti bozmayacak nitelikte tamamen doğal ahşap malzemeler kullanılmak suretiyle basamaklama ve kot düzenleme çalışmaları, dere yataklarında ise ahşap geçiş platformu çalışmaları, riskli bölgelerde korkuluk ve uyarı levhaları çalışmaları da devam etmektedir."

Ayrıca açıklamada, projenin uygulama aşamasına geçildiği için ziyaretçi gruplarının alana girmesinin güvenlik bakımından riskli olduğu kaydedildi.

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Çanakkale Gelibolu Yarımadası Gezi tarihi alan yürüyüş yolu

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