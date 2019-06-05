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Gelibolu Yarımadası'nda bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 16:15 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yarımadaya gelen ziyaretçiler, şehitlikleri geziyor, dua ediyor

ÇANAKKALE (AA) - Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen yerli ve yabancı turistler, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Akbaş Şehitliği ile Seyit Onbaşı Heykeli, Yahya Çavuş Şehitliği, Conkbayırı ve Arıburnu bölgelerini ziyaret ediyor.

Özellikle Trakya ve İstanbul yönünden gelen vatandaşların ilk ziyaret noktası Akbaş Şehitliği oluyor.

Atalarının bu topraklarda 104 yıl önce şeref dolu kahramanlıklarından etkilenen ziyaretçiler, şehitliklerde dua ediyor, fotoğraf çekiyor.

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Çanakkale Çanakkale Şehitler Abidesi Gelibolu Ramazan Bayramı yoğunluk ziyaret

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