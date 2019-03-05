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Gelibolu Yarımadası'nda görülen tilki ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 12:20 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda gezinen ve insanları görünce kaçmadığı belirtilen tilki, ilgi odağı oldu.

Mustafa SUİÇMEZ/ECEABAT (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda gezinen ve insanları görünce kaçmadığı belirtilen tilki, ilgi odağı oldu. Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı Eceabat ilçesi sınırları içerisindeki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda görülen tilki, dikkat çekiyor. 104 yıl önce dünyanın en kanlı savaşının yaşandığı yarımadada, 57'nci Alay Şehitliği ile Conkbayırı arasındaki yolda görülen tilki, insanlardan ürkmüyor ve kaçmıyor. Fotoğrafının çekilmesine aldırmayan tilkiye, zaman zaman bölgeyi ziyaret eden vatandaşların ve güvenlik görevlilerinin yiyecek verdiği belirtildi.

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