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Gelibolu Yarımadası'nda yanan alan havadan görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 21:46 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda cumartesi günü saat 22.30 sıralarında başlayan ve 15,5 saat sonra kontrol altına alınabilen yangının verdiği tahribat havadan görüntülendi.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda cumartesi günü saat 22.30 sıralarında başlayan ve 15,5 saat sonra kontrol altına alınabilen yangının verdiği tahribat havadan görüntülendi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı, birçok şehitlik ve anıtın bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki korkutan orman yangını sonrasında soğutma çalışmaları devam ediyor. 100 hektarlık alanda etkili olduğu açıklanan yangında kül olan alan miktarı henüz kesin olarak belirlenmezken yeşil örtünün yerini alan küller ise havadan görüntülendi. Savaş alanları, şehitlik ve anıtların zarar görmediği yangında, ormanlık alanın nasıl tahrip olduğu havadan çekilen görüntülerde net şekilde görülüyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Behramlı köyü Kayalıtepe Mevkisi’nde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme araçları ve ekipleri tarafından saat 22.36 itibariyle müdahale edilmeye başlandı. Gece boyunca toplam 177 yangın söndürme iş makinesi ile 250 personelin müdahale ettiği yangın, havanın aydınlanmasıyla birlikte 10 helikopterin havadan yaptığı müdahale ile öğle saatlerinde kontrol altına alındı.

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