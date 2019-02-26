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Gelibolu'da 3 liseli, tost yedikten sonra rahatsızlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 17:12 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, 3 lise öğrencisi, öğlen arası okul kantininden aldıkları tostu yemelerinin ardından rahatsızlandı.

Gelibolu'da 3 liseli, tost yedikten sonra rahatsızlandı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, 3 lise öğrencisi, öğlen arası okul kantininden aldıkları tostu yemelerinin ardından rahatsızlandı. Öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi edildi.
Gelibolu Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri F.G. (15), S.U (15) ve H.N.V (15), iddiaya göre öğle arasında kantinden aldıkları tostu yedi. Öğlen arasının ardından 3 öğrenci mide bulantısı ve ağrısı yaşayınca durumu öğretmenlerine bildirdi. Öğrenciler, öğretmenleri tarafından Gelibolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan öğrenciler, 1 saat gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
Olayın ardından Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, okulun kantinine giderek denetim yaptı. Kantinden alınan numunelerden gelecek sonuca göre, olayla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce soruşturma açılıp, açılmayacağına karar verilecek.

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