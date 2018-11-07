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Gelibolu'da balıkçı kardeşlerin ağlarına 1000 lüfer takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 12:45 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde balık avlamak için denize açılan Bülent Biçer (42) ve Recep Biçer (39) kardeşlerin ağlarına 1000 lüfer takıldı.

Gelibolu'da balıkçı kardeşlerin ağlarına 1000 lüfer takıldı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde balık avlamak için denize açılan Bülent Biçer (42) ve Recep Biçer (39) kardeşlerin ağlarına 1000 lüfer takıldı.
Gelibolu ilçesi Güneyli köyünde, yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapan Bülent Biçer ve Recep Biçer kardeşler, 8,5 metre uzunluğundaki 'Biçer' adlı tekneleriyle, Saroz mevkisinde balık avlamak için denize açıldı. Biçer kardeşlerin denize attıkları ağlara 1000 lüfer takıldı. Tekneye çektikleri ağlarda lüferleri görünce büyük sevinç yaşadıklarını belirten Bülent Biçer, "Ağları tekneye çekmekte zorlanıyorduk. Ağları çektikçe içinin lüferle dolu olduğunu gördük. Bu manzara bizi çok heyecanlandırdı. İlk siftahımızı yaptık. Allah bereket versin" dedi.
Biçer kardeşlerin, teknede kasalara doldurdukları lüferlerin tanesini 17 liradan hale sattıkları belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Gelibolu'da balıkçı kardeşlerin ağlarına 1000 lüfer takıldı

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