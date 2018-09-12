Gelibolu'da çiftlik yangını

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 45 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Akyarlar mevkisinde bulunan Ahmet Kavaklı'ya ait çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gelibolu itfaiyesinin yanı sıra orman işletme ekiplerinin de müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saatlik bir çalışmayla söndürüldü.

Yangında, çiftlikteki ağılda bulunan 67 koyundan 45'i telef oldu.

