HABER

Gelibolu'da çiftlik yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 17:00 | Son Güncelleme

45 küçükbaş hayvan telef oldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 45 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Akyarlar mevkisinde bulunan Ahmet Kavaklı'ya ait çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gelibolu itfaiyesinin yanı sıra orman işletme ekiplerinin de müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saatlik bir çalışmayla söndürüldü.

Yangında, çiftlikteki ağılda bulunan 67 koyundan 45'i telef oldu.

PARTNEREğer poponuzu dikleştirmek istiyorsanız...Eğer poponuzu dikleştirmek istiyorsanız...
Kocaeli'de İmar Barışı kapsamına girmeyen kaçak binalar yıkıldıKocaeli'de İmar Barışı kapsamına girmeyen kaçak binalar yıkıldı
İdib'den kaçan Suriyeliler, Türk gözlem noktası yakınına yerleştiİdib'den kaçan Suriyeliler, Türk gözlem noktası yakınına yerleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Gelibolu

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında son nefesini verdi!

Canlı yayında son nefesini verdi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu

Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

Babasına hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Babasına hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.