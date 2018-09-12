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Gelibolu'da çiftlikteki yangında 45 koyun telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 17:05 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde çiftlikte çıkan yangında 45 koyun telef oldu.

Gelibolu'da çiftlikteki yangında 45 koyun telef oldu

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde çiftlikte çıkan yangında 45 koyun telef oldu.
Yangın, saat 15.30 sıralarında ilçeye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Fındıklı yolu üzerindeki Akyarlar mevkiinde meydana geldi. Ahmet Kavaklı'ya ait çiftlikte 67 küçükbaş hayvanın bulunduğu damda henüz nedeni belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Gelibolu Belediyesi itfaiye ekipleri ile Gelibolu Orman İşletme Şefliği'ne ait ekiplerin yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangında 67 koyundan 12'si zarar görmeden kurtarıldı, 45 koyun telef oldu, ölmek üzere olan 10 koyun ise kesildi. Yangının ardından jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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Gelibolu'da çiftlikteki yangında 45 koyun telef olduGelibolu'da çiftlikteki yangında 45 koyun telef oldu

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