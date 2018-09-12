Gelibolu'da çiftlikteki yangında 45 koyun telef oldu

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde çiftlikte çıkan yangında 45 koyun telef oldu. Yangın, saat 15.30 sıralarında ilçeye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Fındıklı yolu üzerindeki Akyarlar mevkiinde meydana geldi. Ahmet Kavaklı'ya ait çiftlikte 67 küçükbaş hayvanın bulunduğu damda henüz nedeni belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Gelibolu Belediyesi itfaiye ekipleri ile Gelibolu Orman İşletme Şefliği'ne ait ekiplerin yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangında 67 koyundan 12'si zarar görmeden kurtarıldı, 45 koyun telef oldu, ölmek üzere olan 10 koyun ise kesildi. Yangının ardından jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
Komşuda korkunç olay! İran'da askeri helikopter düştü: Yaralılar var
Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu
Son dakika... Rusya: İdlib'de kimyasal silah kullanımına hazırlanıyorlar!
CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız
Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim
Muharrem İnce'den büyük tepki: Çılgınlık! Bardağı taşıran son damla
Sivas'ta korkutan görüntü!
Bugün yaşadıkları hayatı kendileri bile tahmin edemedi! İşte Yeşilçam yıldızlarının yüreklere dokunan hikayesi
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum