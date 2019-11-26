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Gelibolu'da düşman işgalinden kurtuluşun 97'nci yıl dönümü kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 13:00 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.
Tören, 2'nci Kolordu Karargahı önündeki Atatürk Anıtı'na, kaymakamlığa vekalet eden Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar'ın çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla tören, devam etti. Belediye Başkanı Mustafa Özacar, "97 yıl önce Türk ulusu, her türlü imkansızlık ve olumsuzluğa rağmen özgür yaşama iradesini kendine ilke edinmiş, bu ilkeler ışığında dünya emperyalizmine karşı amansız bir mücadele vererek, ulusumuza onurlu özgür ve bağımsız yaşama hakkını kazandırmıştır. Ulusumuzun bu başarısı, aynı zamanda tüm dünya uluslarına örnek olmuştur. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki ulusumuza özgürlük yolunu açan Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın tohumları, bu topraklarda atıldı. Tüm olanaksızlıklara rağmen kazanılan zaferler sonrası 9 Eylül 1922 tarihinde Türk ordusunun İzmir'e girişi ile başlayan kurtuluş günleri, 26 Kasım 1922'de de tarihe Gelibolu'nun kurtuluş günü olarak kaydedildi" diye konuştu.
Konuşmanın ardından öğrencilerin şiir okumasıyla tören, sona erdi. Törene İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, İlçe Jandarma Komutanı Cem Gökdemir, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve ilçe sakinleri katıldı.
Törenin ardından Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'yı ziyaret etti.

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