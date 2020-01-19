HABER
  4. Gelibolu'da ev yangını korkuttu

Gelibolu'da ev yangını korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 20:24 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Hanım Tekneci'nin (70), oğlu ile birlikte kaldığı tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Hanım Tekneci'nin (70), oğlu ile birlikte kaldığı tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Gelibolu ilçesi Yazıcızade Mahallesi, Mevlevihane Sokak'taki tek katlı evde, saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre sobadan yayılan kıvılcımlardan kaynaklandığı tahmin edilen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Evde oğlu ile birlikte kiracı olarak yaşadığı öğrenilen Hanım Tekneci, eşyaların alev almasıyla birlikte dışarıya kaçtığını söyledi. Olay yerine gelen Gelibolu itfaiyesi ekipleri, yangına müdahale ederek, başka binalara sıçramadan söndürdü.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdiKocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdi
Antalya’da PÖH timleri dualarla Suriye’ye uğurlandıAntalya’da PÖH timleri dualarla Suriye’ye uğurlandı
Avcılar'da bar sahibi intihar ettiAvcılar'da bar sahibi intihar etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'süt' açıklamasına yanıt

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'süt' açıklamasına yanıt

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Kan dondurdu! Genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Kan dondurdu! Genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Libya Zirvesi başladı! Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

Libya Zirvesi başladı! Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta 3.6 büyüklüğünde deprem! (AFAD - Kandilli son depremler)

Sivas'ta korkutan deprem!

Fotoğraf çekmek için girdiği inşaatta asansör boşluğuna düştü

Fotoğraf çekmek isterken ölümden döndü!

İstanbul'da cemevine çirkin saldırı! Valilik'ten açıklama

İstanbul'da cemevine çirkin saldırı! Valilik'ten açıklama

Avcılar’da bir barda korkunç olay! Bar sahibi intihar etti

İstanbul'da barda korkunç olay!

Malatya'da korkunç olay! Saatlerce işkence yaptılar, öldü zannedip kaçtılar

Dehşet! Evi basıldı, kaçırıldı, işkenceye uğradı, öldü diye bırakıldı

Kar görmeye giden vatandaşlar araçlarıyla mahsur kaldı

Kar görmeye gittiler! Mahsur kaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.