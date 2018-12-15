HABER

Gelibolu'da kahvehanelere 'kumar' baskını: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 21:33 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polisin kahvehanelere düzenlediği operasyonlarda, 5 elektronik düzenekli kumar makinesi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.  İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek, belirlenen adreslerdeki kahvehanelere operasyon düzenledi. Ekipler, 3 kahvehanede 5 farklı elektronik düzenekli kumar makinesi ele geçirdi.

Gelibolu'da kahvehanelere 'kumar' baskını: 3 gözaltı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polisin kahvehanelere düzenlediği operasyonlarda, 5 elektronik düzenekli kumar makinesi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek, belirlenen adreslerdeki kahvehanelere operasyon düzenledi. Ekipler, 3 kahvehanede 5 farklı elektronik düzenekli kumar makinesi ele geçirdi.
Operasyonlarda işletme sahipleri Ş.F., M.Y. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılan, 3 kişi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan' adli işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Gelibolu'da kahvehanelere 'kumar' baskını: 3 gözaltıGelibolu'da kahvehanelere 'kumar' baskını: 3 gözaltı

Yüzü paramparça olan gencin inanılmaz değişimi!Yüzü paramparça olan gencin inanılmaz değişimi!
3 araca çarpan otomobil, döşeme atölyesine daldı: 2 yaralı3 araca çarpan otomobil, döşeme atölyesine daldı: 2 yaralı
Terör örgütü PKK/YPG yönetimindeki bölge, Türk askeri tarafından 24 saat izleniyorTerör örgütü PKK/YPG yönetimindeki bölge, Türk askeri tarafından 24 saat izleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Fenerbahçe'de 3 isme af çıktı

Fenerbahçe'de 3 isme af çıktı

Fatih Portakal'a bir şok daha!

Fatih Portakal'a bir şok daha!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

'Hepsi' grubunun solistlerindendi... Köy hayatını seçti!

'Hepsi' grubunun solistlerindendi... Köy hayatını seçti!

CHP’nin İstanbul ve Ankara adayları kesinleşti! Canlı yayında duyurdu

CHP’nin İstanbul ve Ankara adayları kesinleşti! Canlı yayında duyurdu

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Korkunç olay! İstanbul'da 2 kişi ölü bulundu

Korkunç olay! İstanbul'da 2 kişi ölü bulundu

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tacizde bulunduğu sanılan kapkaççıya linç girişimi

Tacizde bulunduğu sanılan kapkaççıya linç girişimi

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Mucize kurtuluş! Herkes şaştı kaldı

Mucize kurtuluş! Herkes şaştı kaldı

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek... Cinsel ilişkiye girip...

Tam 2 kilo! Karnından çıktı! Doktorlar şaşkın: İlk kez karşılaşıyoruz

Tam 2 kilo! Karnından çıkanlar şoke etti

İğrenç olay! 65 yaşındaki adam 13 yaşındaki kızı tenhaya götürüp...

65 yaşındaki adam 13 yaşındaki kızı tenhaya götürüp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.