Gelibolu'da kamyonun çarptığı yaya öldü

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde, gemilere binmek isteyenlere yiyecek satan Mahmut Süngü (63), kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza saat 19.00 sıralarında Gelibolu Feribot İskelesi'nde meydana geldi. Gemilere binmek isteyenlere yiyecek satan Mahmut Süngü, yolun karşısına geçmek isterken S.S.K. yönetimindeki 17 SB 548 plakalı kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süngü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü S.S.K. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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