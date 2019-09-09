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Gelibolu'da makilik yangını; 1 saatte söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 12:00 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki 'Dur Yolcu' yazısı yakınında bulunan makilik ve otluk alanda yangın çıktı.

Gelibolu'da makilik yangını; 1 saatte söndürüldü

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki 'Dur Yolcu' yazısı yakınında bulunan makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Alevler, gemi kaptanlarının ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Eceabat'ın Kilitbahir köyündeki Ağadere Hastane Şehitliği ile 'Dur Yolcu' yazısı arasında kalan bölümde, saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Boğazda seyreden gemi kaptanları, dumanları görüp, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne rapor etti. Bu sırada otluk ve makilik alandaki alevler de rüzgarın etkisiyle büyüdü. Erken ihbarla Eceabat ilçesinden arazöz ve itfaiye araçları ile gelen ekipler, yangına müdahale etti. Alevler, saat 11.30 sıralarında, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının büyüme ihtimaline karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörü, kıyıda müdahale için bekletildi. Önlem amacıyla Dardanos mevkisinde konuşlu helikopterle de yangın alanına 1 kez sorti yapılarak, su bırakıldı.
Öte yandan tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Behramlı köyü yakınlarında, 10 Ağustos'ta yangın çıkmış, alevlerin sardığı yaklaşık 100 hektarlık alan kül olmuştu.

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Gelibolu'da makilik yangını; 1 saatte söndürüldüGelibolu'da makilik yangını; 1 saatte söndürüldüGelibolu'da makilik yangını; 1 saatte söndürüldüGelibolu'da makilik yangını; 1 saatte söndürüldü

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