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Gelibolu’da öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 13'ü öğrenci, 15 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 21:33 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinin Yülüce köyü yolu üzerinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile kamyon çarpıştı.

Gelibolu’da öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 13'ü öğrenci, 15 yaralı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinin Yülüce köyü yolu üzerinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada, minibüs ve kamyon sürücüleriyle birlikte, 13 lise öğrencisi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Evreşe Beldesine bağlı Yülüce köyü yolu üzerinde meydana geldi. Gelibolu ilçesinde taşımalı eğitim gören lise öğrencilerini okul çıkışı Yülüce ve Çokal köyüne taşıyan Sezgin Güder (40) yönetimindeki 17 AAB 201 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen L.B. yönetimindeki 16 DE 703 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada servis minibüsü sürücüsü Sezgin Güder (40) ile L.B. yönetimindeki kamyon sürücüsü ve servis aracındaki 13 lise öğrencisi hafif şekilde yaralandı. Çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 sürücü ile hafif şekilde yaralanan 13 öğrenci Çanakkale, Gelibolu ve Keşan’daki hastanelerde tedavi altına alındı. Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Gelibolu’da öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 13'ü öğrenci, 15 yaralıGelibolu’da öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 13'ü öğrenci, 15 yaralı

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