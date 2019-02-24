Gelibolu’da okullara kar tatili

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada Gelibolu’da hakim olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği okulların yarın (Pazartesi) tatil edildiğini bildirildi.

Valilikten daha önce yapılan açıklamada ise merkez ilçede ve Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde okulların tatil edildiği belirtilerek, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

