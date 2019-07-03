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Gelibolu'da orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 13:43 | Son Güncelleme

KONTROL ALTINA ALINDI Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Gelibolu'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Gelibolu ilçesinin Bayırköy mevkisinde ziraat alanında çalışan biçer döver makinesinden kaynaklandığı ileri sürülen yangının, yanı başındaki ormanlık alana sıçraması üzerine, alevlere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Gelibolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalara, havadan 5 yangın söndürme helikopteri, karadan da 15 arazöz ve 1 dozer ile çok sayıda işçi müdahale etti. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, makilik alan zarar gördü.

Burak GEZEN/ÇANAKKAE, (DHA)

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Gelibolu'da orman yangını (2)

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