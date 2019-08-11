Gelibolu'da orman yangını: Havadan müdahale başladı

Bakan Pakdemirli "Bölge bir savaş geçirmiş bölge olduğu için yer yer mühimmat olduğu için yer yer patlamalar meydana geldi" ifadelerini kullandı.

"100 hektar civarında alan etkilenmiş görünüyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sabah saatlerinde yaptığı açıklamada 2 saat içinde yangının tamamen kontrol altına alınmasını beklediklerini belirtti.

Pakdemirli "Gece 30-35 kilometre bir rüzgarımız vardı şu anda 20-25 kilometre civarında. Şu an itibari ile yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. Şehitliğimiz zarar görmedi. Şu an itibari ile 100 hektar civarında bir alan etkilenmiş görünüyor. Yangın şu anda çoğunlukla kontrol altına alınmış durumda" diye konuştu.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da yangının tamamen söndürüldüğünü söyleyemeyeceklerini ancak sona yaklaşıldığını ifade etti ve "Şu anda 'durdu, söndü' diyemeyeniz ama özellikle yerleşim alanlarında risk ortadan kalktı diyebiliriz. Yangın ummadığımız yerden tekrar çıkıyor. Bunun tamamen kontrol altına alabilmemiz için tamamen söndü demek gerekir. Dün akşamdan beri yapılan müdahaleler ile sonuna geldik diyebiliriz" dedi.

