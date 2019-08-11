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Gelibolu'da orman yangını: Havadan müdahale başladı

11.08.2019 10:39 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında dün akşam saat 22.30'da başlayan yangın, sabah saatlerinde havadan müdahalenin başlamasıyla büyük oranda kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale Savaşları'ndan kalma mühimmatların da yangında yer yer patladığı bilgisini verdi.

Gelibolu'da orman yangını: Havadan müdahale başladı

Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında dün akşam saat 22.30'da başlayan yangın, sabah saatlerinde havadan müdahalenin başlamasıyla büyük oranda kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale Savaşları'ndan kalma mühimmatların da yangında yer yer patladığı bilgisini verdi.

Bakan Pakdemirli "Bölge bir savaş geçirmiş bölge olduğu için yer yer mühimmat olduğu için yer yer patlamalar meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Çıkış nedeni bilinmeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Behramlı köyünden Alçıtepe köyü istikametine kuvvetli poyrazın etkisiyle ilerleyen yangına 72 arazöz, 9 dozer ve yüzlerce işçi ile sabaha dek müdahale edildi.

Alevlerin Behramlı köyü yakınındaki Şahindere Şehitliğini de tehdit etmesi üzerine, Şehitlik önüne ekipler set çekti.

Ancak kuvvetli poyraz nedeniyle yerden yapılan müdahaleler yangını kontrol altına almaya yeterli olmadı.

Yangını kontrol altına alabilmek üzere havadan yapılacak müdahale için günün aydınlanması beklendi. Havanın aydınlanmasıyla beraber çok sayıda helikopter bölgeye gelerek, yangına havadan müdahale etmeye başladı.

"100 hektar civarında alan etkilenmiş görünüyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sabah saatlerinde yaptığı açıklamada 2 saat içinde yangının tamamen kontrol altına alınmasını beklediklerini belirtti.

Pakdemirli "Gece 30-35 kilometre bir rüzgarımız vardı şu anda 20-25 kilometre civarında. Şu an itibari ile yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. Şehitliğimiz zarar görmedi. Şu an itibari ile 100 hektar civarında bir alan etkilenmiş görünüyor. Yangın şu anda çoğunlukla kontrol altına alınmış durumda" diye konuştu.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da yangının tamamen söndürüldüğünü söyleyemeyeceklerini ancak sona yaklaşıldığını ifade etti ve "Şu anda 'durdu, söndü' diyemeyeniz ama özellikle yerleşim alanlarında risk ortadan kalktı diyebiliriz. Yangın ummadığımız yerden tekrar çıkıyor. Bunun tamamen kontrol altına alabilmemiz için tamamen söndü demek gerekir. Dün akşamdan beri yapılan müdahaleler ile sonuna geldik diyebiliriz" dedi.

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