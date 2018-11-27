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Gelibolu'da otomobille drift yapan sürücüye para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 18:15 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde otomobille drift yapan, ayrıca ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye 8 bin 30 TL para cezası kesildi.

Gelibolu'da otomobille drift yapan sürücüye para cezası

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde otomobille drift yapan, ayrıca ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye 8 bin 30 TL para cezası kesildi.
Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yasal olmayan modifiyeli araçlara yönelik uygulama yaptı. Uygulama kapsamında, yüksek sesle müzik, abartılı egzoz ve alkol kontrolleri de gerçekleştirildi. Sanayi sitesi mevkisindeki uygulamada bir sürücü polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamacanın ardından 41 UV 019 plakalı otomobilin sürücüsü E.E., Karayolları 13'üncü Şube Şefliği önünde durduruldu. Ekipler sürücü E.E.'ye, alkollü araç kullanmaktan 1002 TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2018 TL, drift yapmaktan 5010 TL olmak üzere toplamda 8 bin 30 TL para cezası kesti. Sürücü E.E. hakkında ayrıca 'trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem yapıldı.

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Gelibolu'da otomobille drift yapan sürücüye para cezası

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