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  4. Gelibolu'da saman balyası yüklü kamyonda yangın

Gelibolu'da saman balyası yüklü kamyonda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 00:05 | Son Güncelleme

 ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, saman balyası yüklü kamyonda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında kamyon kullanılmaz hale geldi.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, saman balyası yüklü kamyonda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında kamyon kullanılmaz hale geldi.
Edirne'nin Keşan ilçesinden Gelibolu yönüne giden Ejder Uçar yönetimindeki 24 EU 268 plakalı saman yüklü kamyon, Güneyli rampasına geldiği sırada bilinmeyen nedenle alev aldı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kamyonun saman balyası yüklü olması nedeniyle kısa sürede yayıldı. Uçar, kamyonu yol kenarında bırakıp araçtan indi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Gelibolu itfaiyesi, sağlık, polis ve jandarma ekipleri gönderildi.
İtfaiye ekipleri, kamyona müdahale ederken, trafik ve jandarma ekipleri de güvenlik tedbiri aldı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Kamyon kullanılmaz hale geldi.

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