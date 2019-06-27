Gelibolu'da tek katlı evde yangın

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, Nehim Diken'in (75) yalnız oturduğu evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Yazıcızade Mahallesi'nde çıktı. Nehim Diken'in yalnız oturduğu tek katlı ve bahçeli evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bir anda evin çatısını sardı. Yangını gören komşular, eve girip Nehim Diken'i dışarıya çıkardı. Ardından da itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hem çatıdan hem de yerden yaptıkları müdahale ile yangını söndürdü.

Evin çatısının zarar gördüğü olayla ilgili, polis soruşturma başlattı.

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