Gelibolu'da Türk mutfağının 700 yıllık vazgeçilmez lezzeti: Peynir helvası

Mustafa SUİÇMEZ/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip peynir helvası Türk mutfağında sofraları süsleyerek, vazgeçilmez lezzet olmaya devam ediyor. Peynir helvasına, kente gelen turistlerin de ilgisi büyük oluyor.

Gelibolu ilçesinde yaşayan 70 yıldır peynir helvası üretimi ve satışı yapan tarihi işletmenin 5'inci kuşak ustası olan evli ve 1 çocuk babası Süleyman Burak Batır (30), 20 yıldır, bu işi yapıyor. Türk mutfağında sofraları süsleyen ve 1300'lü yıllardan bu yana yapılan Gelibolu peynir helvası, eşsiz tadı ile müşterileri çekiyor. Tuzsuz beyaz peynir, un ve şeker ile ortaya çıkan peynir helvasının tarifi yüzyıllardır aynı ve yerli- yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

'GELİBOLU PEYNİR HELVASI BİR ÇOBAN HELVASIDIR'

Gelibolu peynir helvasının, geçmişi yaklaşık 700 yıl öncesine kadar dayanan tarihi bir Türk tatlısı olduğunu belirten Süleyman Burak Batır, şöyle konuştu:

"Aile işletmesi olarak 70 yıldır peynir helvası üretimi ve satışını yapıyoruz. Ben 5'inci kuşak temsilciyim. Gelibolu peynir helvasının geçmişi aslında Türklerin Avrupa'ya yani Rumeli'ye ilk geçişine kadar dayanıyor. Yaklaşık 700 yıllık bir tarihi var. Aslında Gelibolu peynir helvası bir çoban helvasıdır. Çobanların koyun sürülerinin yünlerini kırkım zamanı yedikleri bir tatlıdır. Ayrıca misafirlerine de bu peynir helvasını yapıp, ikram ederlermiş. Peynir helvası ortalama yarım saat ile 45 dakika arasında sürüyor. 1 kilogram tuzsuz beyaz peynir, 200 gram un, 300 gram şeker ile peynir helvamızı yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderiyoruz. Çünkü raf ömrü çok uzun olan bir ürün. Yaklaşık 10 gün buzdolabına koymadan dışarıda durabiliyor. Buzdolabına koyduğumuzda yaklaşık 1 ay, derin dondurucuya koyduğumuzda yaklaşık 1 yıl raf ömrü var."

'PEYNİR'DEN HELVAMI OLUR DİYEREK ŞAŞIRIYORLAR'

Gelibolu peynir helvasını görenlerin peynirden helvamı olur diyerek şaşırdığını ifade eden Batır, "Tadına baktıktan sonra ise yerli ve yabancı turistlerin fikri değişiyor. Gelibolu'ya gelemedikleri için bari helva yiyelim diyerek, internetten yada kargoyla sipariş veriyorlar. Gelibolu'da zaten yenecek ünlü iki tane yöresel lezzetimiz var. Biri peynir helvası, biri de tuzlu balık olan sardalye balığıdır. Gelibolu'ya geldiğinizde bunları yemeden gitmeniz olmaz. Çünkü bunları yemezseniz Gelibolu'ya gelmiş sayılmazsınız" diye konuştu.

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