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Gelibolu'da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 10:59 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde jandarmanın kamyonette yaptığı aramada, uyuşturucu madde ile kaçak içki ele geçirildi.

Gelibolu'da uyuşturucu operasyonu

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde jandarmanın kamyonette yaptığı aramada, uyuşturucu madde ile kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün İstanbul üzerinden Çanakkale'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Gelibolu ilçesi yol kontrol ve arama noktasında bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, 14 naylon poşete konulmuş ve satışa hazır toplam 45 gram skunk adlı uyuşturucu madde, 8 şişe bandrolsüz kaçak viski ile sahte içki yapımında kullanılan sıvı madde ele geçirildi. Kamyonetteki D.A. ve T.A. gözaltına alındı. Gelibolu Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla, ele geçirilen malzemelere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Gelibolu'da uyuşturucu operasyonu

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