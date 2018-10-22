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Gelibolu'da yakalanan köpek balıkları, Yunanistan'a satılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 15:35 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılar tarafından yakalanan pamuk cinsi 15 köpek balığı, Yunanistan'a götürülmek üzere komisyonculara satıldı.

Gelibolu'da yakalanan köpek balıkları, Yunanistan'a satılacak

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılar tarafından yakalanan pamuk cinsi 15 köpek balığı, Yunanistan'a götürülmek üzere komisyonculara satıldı.
Gelibolu ilçesinde bugün denize açılan balıkçılar Yılmaz Eser ve Ufuk Engin 15 pamuk cinsi köpek balığı yakaladı. 15-20 kilogram ağırlığındaki köpek balıkları, Yılmaz Eser ve Ufuk Engin'in yüzünü güldürdü. İki balıkçı, Türkiye'de tüketilmeyen ancak yurt dışında en gözde yiyecekler arasında olan köpek balıklarını, Yunanistan'a ihraç edilmek üzere balık komisyoncularına kilosu 10 TL'den sattı.
Palamut, lüfer ve çupra avlamak için açıldıkları denizde, ağlarına köpek balığı takıldığını belirten balıkçı Yılmaz Eser, "Allah bereket versin. Nafakamız için çıktığımız denizden elimiz boş dönmüyoruz. Önceden bu balıkları atıyorduk. Şimdilerde yurt dışına yapılan ihracat sayesinde biz de değerlendirip, para kazanıyoruz" dedi.

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Gelibolu'da yakalanan köpek balıkları, Yunanistan'a satılacakGelibolu'da yakalanan köpek balıkları, Yunanistan'a satılacak

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