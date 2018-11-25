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Gelibolu'da yaşlı çift, sobadan sızan gazdan zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.11.2018 19:45 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde yaşan Kadriye (69) ve Mümin İnan (76) çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını kaybetti.

Gelibolu'da yaşlı çift, sobadan sızan gazdan zehirlendi

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde yaşan Kadriye (69) ve Mümin İnan (76) çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını kaybetti.
Kadriye ve Mümin İnan çifti, ilçeye bağlı Bolayır köyündeki evlerinde önceki gece havanın soğuk olması nedeniyle sobayı yakarak uyudu. Çift, havanın rüzgarlı olması nedeniyle gece sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendi. Ertesi gün yakınları, ziyaret etmek istediği yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaşıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaşlı çift Bolayır köyünde toprağa verildi.

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Gelibolu'da yaşlı çift, sobadan sızan gazdan zehirlendi

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