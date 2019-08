Gelibolu'daki orman yangını 12 saat sonra kısmen kontrol altında (2)- Yeniden

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında ormanlık alanda, dün gece çıkan yangın, yaklaşık 12 saat sonra kısmen kontrol altına alındı. Alevlerin 100 hektarlık alanda etkili olduğu yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Behramlı köyünden Alçıtepe köyü yönüne, kuvvetli poyrazın etkisiyle ilerleyen yangına 72 arazöz, 10 iş makinesi ve 250 personel ile sabaha kadar müdahale edildi. Hem Behramlı, hem de Alçıtepe köylerinde yerleşim yerlerini tehdit etmemesi için alevler, ekipler tarafından sürekli kontrol altında tutuldu.

ŞEHİTLİĞE ULAŞMAMASI İÇİN YOĞUN ÇABA SARFEDİLDİ

Behramlı köyü yakınındaki Şahindere Şehitliği’ni de tehdit eden alevlerin önüne ekipler adeta set çekti. Alevlerin şehitliğe ulaşması önledi. Ancak havadan müdahale edilememesi ve esen kuvvetli poyraz nedeniyle yangın, kontrol altına alınamadı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI VALİ TAVLI YÖNETTİ

Bölgeye gelen Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy sabaha kadar söndürme çalışmaları yönetti.

HAVA AYDINLANDI, HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Havanın aydınlanmasıyla birlikte çok sayıda yangın söndürme helikopterleri peş peşe havalanarak müdahaleye başladı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, saat 10.30 sıralarında kısmen kontrol altına alındı.

KARACABEY: KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgede karadan ve havadan incelemelerde bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangının dün saat 22.22'de çıktığını, ilk müdahalenin ise 22.36'da yapıldığını söyledi. Yangının 12 saat sonra kısmen kontrol altına alınabildiğini belirten Karacabey, "Şu an sevindirici olan husus, bir insan canına zarar gelmedi. Tabii canlılar insanlarla sınırlı değil. Burada binlerce ağaç zarar gördü. Belki birçok hayvanda zarar gördü. Bundan dolayı hepimiz üzüntülüyüz. Şu anda tarihi alandaki yangın kısmen kontrol altında diyebiliriz. Ancak sahanın içinde halen tüten dumanlar var, inşallah kısa bir süre içinde bunları söndürüp alanı soğutacağız" dedi.

'BÖLGEDEKİ ORMANIN BAKILMASI GEREK'

Bekir Karacabey, orman yangınlarını en çok etkileyen faktörün rüzgar olduğunu ifade ederek, bununla ilgili olarak meteoroloji verilerini sürekli takip ettiklerine söyleyip, şöyle devam etti:

"Yangının meydana geldiği alan, sınırları itibariyle yaklaşık 100 hektarlık bir alan. Ancak sahanın içinde yanmamış alanlar var, ziraat alanları var. Bunu inşallah yangını tamamen söndürüp bölgeyi soğuttuktan sonra hassas bir şekilde ölçüp rakamları o zaman daha net bir şekilde ifade edebileceğiz. Yalnız burası özel bir bölge, özel bir yönetim şekli var. Bölgenin özel bir statüsü var. Bundan dolayı ormancılık faaliyetlerini burada biz yürütmüyoruz. Bölgede de yanıcı madde miktarı fazla. Burada en kısa sürede orman bakımının yapılması ihtiyacı var. Eğer bunu yapmazsak, burada en ufak bir kıvılcım sıkıntı yaratabilir. Bulunduğumu mıntıka her zaman rüzgar alan bir bölge. En ufak bir kıvılcımın büyük bir yangına dönüşmesi oldukça mümkün. O nedenle burada bakım tedbirlerini almamız ve aralarda yangını kesecek şeritleri oluşturmamız zaruridir."

VATANDAŞLARI UYARDI

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, tüm ülkede orman yangınları konusunda kritik bir dönemden geçildiğini belirterek vatandaşların daha dikkatli olmalarını istediklerini belirtip, orman bölgelerinde görülebilecek her türlü duman ve ateş ihbarını 177 numaralı hatta yapılabileceğini sözlerine ekledi.

