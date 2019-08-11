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Gelibolu'daki orman yangını 15,5 saat sonra kontrol altında (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 15:22 | Son Güncelleme

15,5 SAAT SONRA TAMAMEN KONTROL ALTINDA Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında, dün gece ormanlık alanda çıkan yangın, bugün saat 14.00 sıralarında tamamen kontrol altına alındı.

15,5 SAAT SONRA TAMAMEN KONTROL ALTINDA
Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında, dün gece ormanlık alanda çıkan yangın, bugün saat 14.00 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Yangın yaklaşık 15,5 saat sonra kontrol altına alınırken, ekiplerin havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedeninin ve zarar gören alanının tespiti için çalışmaların da devam ettiği belirtildi.

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