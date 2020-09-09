Gelibolu’daki orman yangını devam ediyor

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavak köyündeki orman yangını devam ediyor. Orman ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavak köyü yakınlarında bugün saat 13.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Kısa sürede şiddetli poyrazın da etkisiyle büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirdi.

Bölgeye Çanakkale, Edirne ve Tekirdağ il ve ilçelerinden çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

