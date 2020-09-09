HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gelibolu’daki yangın kontrol altına alındı

Gelibolu’daki yangın kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 20:59 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bugün saat 13.15 sıralarında meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan yapılan başarılı müdahalelerin ardından söndürüldü.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bugün saat 13.15 sıralarında meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan yapılan başarılı müdahalelerin ardından söndürüldü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Keşan ve Tekirdağ Orman ekiplerine bağlı arazözler ile 5 helikopterin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü ormanlık alanda yaklaşık 20 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anne-kız bir arada! Anne-kız bir arada!
Cevizlibağ metrobüslerde iş çıkışı yoğunlukCevizlibağ metrobüslerde iş çıkışı yoğunluk
Ankara'da sokağa çıkma yasağı mı gelecek?Ankara'da sokağa çıkma yasağı mı gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Bakan Selçuk 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile görüştü
Bakan Selçuk 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile görüştü
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
Müge Anlı'da kahreden olay! Aleyna Çakır olayında gözyaşları sel oldu
Müge Anlı'da kahreden olay! Aleyna Çakır olayında gözyaşları sel oldu
İkinci el araç alacaklara önemli uyarı! Kilometreyi mile çevirip dolandırarak araç satıyorlar
İkinci el araç alacaklara önemli uyarı! Kilometreyi mile çevirip dolandırarak araç satıyorlar
Koronavirüs tedavisi gören Başkan'ın durumu ciddi
Koronavirüs tedavisi gören Başkan'ın durumu ciddi
Koronadan korunmada yeni yöntem geliyor
Koronadan korunmada yeni yöntem geliyor
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
Diğer Haberler
Cevizlibağ metrobüslerde iş çıkışı yoğunluk
Cevizlibağ metrobüslerde iş çıkışı yoğunluk
Bursa'da seminer sonrası koronavirüs alarmı! 12 öğretmen karantinaya alındı
Seminer sonrası koronavirüs alarmı! 12 öğretmen karantinada
Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım! Fotoğrafı yayınlayıp teşekkür etti
Bakan Koca fotoğrafı yayınlayıp teşekkür etti
Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşının paylaşımına yanıt: Ancak birlikte yenebiliriz
Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşının paylaşımına yanıt
Son dakika: MİT mensubu ifşa davasında karar!
MİT mensubu ifşa davasında karar!
9 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
9 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.