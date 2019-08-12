Gelibolu'daki yangında şehitlik, siper hattı ve savaş alanı zarar görmedi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki ormanlık alanda çıkan ve 15.5 saatte kontrol altına alınan yangınla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Yangında herhangi bir şehitlik, savaş alanı, siper hattı ve yabancı mezarlık zarar görmemiştir. Tarihi alan ziyarete açıktır" dedi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında olan ormanlık alanda geçen cumartesi gecesi yangın çıktı. Behramlı köyünden Alçıtepe köyü yönüne, kuvvetli poyrazın etkisiyle ilerleyen yangına 72 arazöz, 10 iş makinesi ve 250 personel müdahale etti.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte çok sayıda yangın söndürme helikopterleri de peş peşe havalanarak, müdahaleye başladı. Yangın, karadan ve havadan ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yaklaşık 15.5 saat sonra kontrol altına alındı. Alevlerin 100 hektarlık alanda etkili olduğu bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.