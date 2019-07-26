Gelibolulular, feribot sırası nedeniyle kapanan yolun açılmasını istiyor

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de, Gelibolu ilçe merkezine giriş yolunun feribota binecek olan sürücülerin araçlarını çift sıra park ederek yolu kapatmasına Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri, tepki gösterdi. STK temsilcileri, araçların tek sıra olarak düzenlenip yolda trafik akışının sağlanmasını istedi.

​Gelibolu ilçesinde STK temsilcileri, Kent Konseyi ve Gelibolu Düşünce Platformu üyeleri, ilçe merkezine giriş yolunun, feribot sırası bekleyen sürücülerin araçlarıyla komple kapatmasına tepki gösterdi. İlçe merkezine giriş yolunun feribota giden şeridinin 2 sıra halinde park eden feribota binecek sürücüler tarafından kapatıldığını belirten STK temsilcileri, yola iki sıra halinde park eden araçların bir sırasının Gestaş'a ait feribotlara binen araçlar, ikinci sırasının ise özel şirketlere ait feribotlara binen araçlar tarafından oluştuğunu belirterek, feribot sırasının teke düşürülmesini ve bu şeritte de trafiğin akmasını talep etti.

Duruma tepki gösteren STK'lar, Gelibolu Belediyesi nikah salonunda düzenlenen toplantıda konuyu masaya yatırdı, imza kampanyası başlatıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Gelibolu Kent Konseyi Başkanı Nihat Demirsu, "Gelibolu'dan, Lapseki ve Çardak'a geçmek için Gestaş ve özel şirketlere ait feribotlara binmek isteyen araçlar şehir merkezine giriş yönünü çift sıra park ettikleri için kapatıyor ve burada yaşanan trafik keşmekeşi çekilmez bir durum haline gelmiştir. Şehir merkezine giden 3 kilometrelik bu yolda sağlı ve sollu olmak üzere yaşam alanları, evler, dükkanlar bulunmaktadır. Bu insanlarımız yapılan bu çift sıra feribot sırası yüzünden hem maddi, hem manevi zarar görmektedir. Biz burada yaşayan insanlar olarak bu durumun düzeltilmesi için tüm yasal haklarımızı kullanmaya karar verdik. İlk olarak da imza kampanyası başlattık. T.C Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gönderilmek üzere şikayet dilekçelerimizi hazırladık. Artık susmak yok. Biz sesimizi yetkililere duyuracağız" dedi.

'BU OLAYI ÇÖZMEMİZ LAZIM'

Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Tamer Altunay ise, "Bizim için en önemli şey eğer iskeleyse bu konuyla ilgili hiç tavır yapmadan belediye başkanımızla, milletvekillerimizle, valimizle bir araya gelip bu olayı çözmemiz lazım. Bunun içinde bu olayı hareketlendirmemiz gerekiyor. Tüm Sivil Toplum Kuruluşları olarak hepimiz birlikte hareket edeceğiz ve çalışacağız. Burada her siyasi fikirden insan var ama asla burada siyaset yapılmayacak, siyasi görüşümüzü bu toplantının amacına katmayacağız. Bunun sözünü buradaki herkesten de istiyorum" diye konuştu.

Toplantıda başlatılan imza kampanyasının 15 Ağustos'a kadar devam edeceği ve imzaların CİMER, Çanakkale Valiliği ve Gelibolu Kaymakamlığına gönderileceği bildirildi.