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Gelibolulular, Selin’e donör olmak için koştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.12.2018 12:31 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde yaşayan lösemi hastası liseli Selin Çolak'a (17) uygun ilik bulunması için sosyal medyada başlatılan, ‘Selin İlik Bekliyor’ kampanyasına destek çığ gibi büyüyor.

Gelibolulular, Selin’e donör olmak için koştu

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde yaşayan lösemi hastası liseli Selin Çolak'a (17) uygun ilik bulunması için sosyal medyada başlatılan, ‘Selin İlik Bekliyor’ kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Gelibolulular, ilçeye gelen Kızılay Kan Merkezi aracına, Selin’e donör olmak için koşarken, arkadaşları ise hastalığıyla mücadelesine katkı sağlamak amacıyla, ‘1 bilet al, 1 umut ol’ etkinliği düzenlendi.
Gelibolu’nun Evreşe beldesinde Zeki Çolak (52) ve Mehtap Çolak (46) çiftçinin, Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2,5 ay önce lösemi teşhisi konulan kızları, Gelibolu Fen Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Selin Çolak’a destek çığ gibi büyüyor. Liseli Selin’in ilik nakli olup sağlığına kavuşması için annesi Mehtap Çolak, babası Zeki Çolak, yakınları, okuldaki öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, 'Selin İlik Bekliyor' kampanyası başlattı. Çanakkale kent merkezi ardından Kızılay Kan Merkezi aracı bu kez de Selin için ilçeye geldi. Yüzlerce vatandaş, Selin Çolak’a donör olmak için sıraya girdi.
'ELİMİZDEN GELENİ FAZLASIYLA YAPACAĞIZ'
Gelibolu Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Özacar ve siyasi partilerin temsilcileri de Selin’e destek verdi.Kendisi için başlatılan kampanyaya verilen destek nedeniyle duygulanan Selin Çolak, ailesiyle birlikte geldiği Gelibolu'da donör olmak isteyen kişilerle sohbet etti. Bu sırada duygulu anlar yaşandı. Belediye Başkanı Mustafa Özacar da Selin Çolak ile konuşup, moral verdi. Özacar, "Ne gerekiyorsa, elimizden gelenden fazlasını yapacağız. Seni hepimiz çok seviyoruz" dedi.
Kendisine gösterilen ilgiden çok memnun olan Selin Çolak ise, bağış yapılan Kızılay aracı önündeki açıklamasında, "Öncelikle herkese geldiğiniz için, veremeyenler de gelip benim durumumu sorduğu, duyarlılık gösterdiği için çok teşekkür ediyorum. Sizin burada kök hücre bağışında bulunduğunuzu görmek beni o kadar mutlu etti ki sizin bizlere, bizim sizlere ihtiyacımız var. Ben ve benim gibi kişilere ilik nakli konusunda yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
IŞIKLAR BU KEZ SELİN İÇİN YANDI
Lösemi hastası Selin Çolak için seferberlik ilan edilen Gelibolu ilçesinde, Sanat Merkezi de dün akşam, ‘1 Bilet al, 1 Umut ol’ etkinliği düzenledi. Etkinlikte, lösemi hastalarının sıkıntıları mesajlarla anlatıldı. Sanat Merkezi öğrencilerinin keman ve piyona konseriyle başlayan gecede sergilenen tiyatroda ise, lösemi hastalarının sıkıntıları anlatıldı. Etkinlikte, Selin Çolak ve ailesi de duygulu anlar yaşadı.
Etkinliği düzenleyen Gelibolu Sanat Merkezi sahibi Cem ve Nuzhet Kılınç çifti, duygulu anlar yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu. Gelibolu Sanat Merkezi’nin dans ve müzik hocası Cem Kılınç, “Kardeşimizin yanında olduğumuzu göstermek, moral vermek için kendisi yararına düzenledik bu geceyi. Yaşı küçük ama gerçekten yüreği büyük bu kardeşimiz mücadelesini kendisi de sürdürüyor" dedi.

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Gelibolulular, Selin’e donör olmak için koştuGelibolulular, Selin’e donör olmak için koştuGelibolulular, Selin’e donör olmak için koştuGelibolulular, Selin’e donör olmak için koştu

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