Gelibolu'nun Beyaz Rusları anıldı

Bu anlamda Gelibolu'da bir panel düzenlendiğini belirten Arat, "Kendi ülkelerindeki çatışma nedeniyle ayrılmak zorunda kalmışlar. O dönemde bu topraklar İngiliz, Fransız ve Yunan işgali altındaydı. Gelibolu'ya Fransızlar tarafından yerleştirilmişler fakat buradaki Türk toplumu onları kucaklamış." dedi.

Arat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gelibolu'nun Ruslar için çok önemli bir yer olduğunu söyledi.

Aynı yerdeki fotoğraf müzesini de gezen katılımcılar adına emekli büyükelçi ve Türk-Rus Toplumsal Forum Türk Kanadı Genel Sekreteri Ender Arat tarafından anı defteri imzalandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Türkiye-Rusya İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (TURUSİA), Türk-Rus Toplumsal Forumu ve Gelibolu Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan panel öncesi, Beyaz Ruslar için yaptırılan anıt ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Rusya'daki Bolşevik Devrimi'nden kaçarak 99 yıl önce Gelibolu'ya yerleşen ve zamanla bu bölgede hayatlarını kaybeden Beyaz Ruslar anısına panel düzenlendi.

ÇOMÜ TURUSİA Müdürü Prof. Dr. Vedat Çalışkan ise "Geçmişte yaşananlar, Türk ve Rus toplumları arasında kardeşliği, hoşgörülülüğü, dayanışmayı ve farklı etnik, dini kimliklere sahip olmalarına karşın merhamet neticesinde, büyük zorlukları aşabilme gücünü gösterdi ve kanıtladı." ifadesini kullandı.

- "İki toplum arasındaki insani dayanışma etkileyicidir"

Ziyaretin ardından, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Rusların Gelibolu Gurbetinin 100. Yıl Dönümüne Doğru" başlıklı panel yapıldı.

Panelde konuşan Türk-Rus Toplumsal Forum Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, böyle bir etkinlik için Gelibolu'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Birinci Dünya Savaşı'nın en fazla etkilediği ülkelerin başında Türkiye ve Rusya'nın geldiğini anlatan Çonkar, Gelibolu'nun ise iki ülkenin tarihi kaderinde çok önemli yer tutan bir coğrafya olduğunu ifade etti.

Gelibolu'nun aynı zamanda Türk tarihi ve ülkenin kaderi bakımından destansı bir savunmanın ve kahramanlığın adı olduğunu hatırlatan Çonkar, sözlerini şöyle sürdürdü: