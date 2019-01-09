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Gelibolu'nun tahliyesinin 103'üncü yılı için tören düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 17:07 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde, Çanakkale Zaferi ve Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 103'üncü yıl dönümünde, 'Bir milletin yeniden dirilişi' sloganıyla tören düzenlendi.

Mustafa SUİÇMEZ/ECEABAT (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde, Çanakkale Zaferi ve Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 103'üncü yıl dönümünde, 'Bir milletin yeniden dirilişi' sloganıyla tören düzenlendi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca, Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde gerçekleştirilen törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Jane Hinton, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymamı Turan Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, askeri erkân, daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi.

'BİZİM HAKLI GURUR GÜNLERİMİZ'

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliye ettiği 9 Ocak 1916 tarihinin zafer günü olduğunu belirterek, "9 Ocak, 8,5 ay süren büyük mücadeleler ve haklı vatan savunmasının sonucunda büyük bir başarıya ulaştığımız, düşmanın burayı terk edip, gittiği gündür. O günün şartları için söylüyorum; Düşman bizim vatanımıza saldırmıştı, bizim namusumuzu, kutsal değerlerimizi çiğnemeye kalkmıştı. Fakat bugün, Anadolu'nun evlatlarının, vatan savunmasıyla kutsal değerlerini canından aziz bilip, bize haksızca saldıranlara karşı dimdik durduğu ve haklı bir sonuç aldığı günü yaşıyoruz. Biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak, 103 yıl önce burada yaşanan bu büyük mücadeleleri, o vatan savunmasının her şeyin üzerinde tutulduğu iman dolu göğüslerin çeliğe, baruta, ateşe karşı durduğu bu topraklardaki mücadeleleri unutmamak için çalışıyoruz. 10 Ağustos Anafartalar Zaferi, İtilaf Devletleri'nin Yarımada'yı tahliye ettiği 9 Ocak, 24-25 Nisan Muharebeleri, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi bizim haklı olarak gurur günlerimizdir" dedi.

'CANINI FEDA ETMEKTEN ASLA ÇEKİNMEMİŞTİR'

Çanakkale'nin karasıyla, deniziyle bir hilal uğruna nice güneşlerin battığı yer olduğunu ifade eden Vali Orhan Tavlı ise "Çanakkale inancın ve azmin hiçbir engel tanımadığının canlı şahididir. İnancını, kimliğini, kişiliğini, tarihi ve kültürünü bilen aziz milletimizin değerleriyle yüceldiği yerin adıdır Çanakkale. Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği topraklardır. Çanakkale, Türk milleti olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın timsalidir. Geçilemeyen Çanakkale, bir sır değil, bir güçtür. Önce manevi değerlerle bir güçtür. Sonra silahıyla, süngüsüyle bir güçtür. Türk milleti ve ordusu saldırana karşı 'dur' demesini bilmiş, vatanı, bağımsızlığı için canını feda etmekten asla çekinmemiştir. Bu zafer, bu coğrafyada vatan, bayrak, millet, devlet ülküsüyle yaşayan ve bu uğurda canını feda etmiş bir büyük medeniyetin eseridir" diye konuştu.

Tören, tüm şehitler için sela okunmasının ardından mehter gösterisi, Kuran-ı Kerim tilaveti ve ikramlar ile sona erdi.

Çanakkale Zaferi ve Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle bu akşam Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca ÇOMÜ İçdaş Kongre Merkezi'nde 'Bir Diriliş Destanı Çanakkale' adlı Türk halk müziği konseri düzenleneceği belirtildi.

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