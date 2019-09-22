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Gelin adayı düğün gününü nezarette geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 10:18 | Son Güncelleme

Adana merkezli 3 ilde iki gün önce düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheli arasındaki kadın şüphelinin düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi - Dün yapılması planlanan düğün gününü nezarethanede geçiren kadın şüphelinin, şebeke elebaşı olduğu öne sürülen zanlının kız kardeşi olduğu ve daha önce şebekenin muhasebe hesaplarını tuttuğu iddia edildi - Şebekenin KKTC üzerinden faaliyet gösteren 7 farklı yasa dışı bahis sitesi adına para trafiğini yönettiği ve son bir yılda banka hesapları ile kuryeler aracılığıyla 95 milyon lirayı bu sitelere aktardığı öne sürüldü

Adana merkezli 3 ilde iki gün önce düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheli arasındaki kadın şüphelinin dün yapılması planlanan düğün gününü nezarethanede geçirdiği ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, KKTC üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik düzenlenen operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Şebeke elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.Ö'nün kız kardeşi G.Ö. ile erkek kardeşi C.Ö'nün de yakalanan 40 kişi arasında olduğu bildirildi.

Daha önce şebekenin iki ay süreyle muhasebesini tuttuğu ileri sürülen zanlı G.Ö'nün dün yapılması planlanan düğünle de dünya evine girmeye hazırlandığı öğrenildi.

Gelin adayı G.Ö, hakkındaki suçlamalar nedeniyle düğün gününü nezarethanede geçirdi.

- Bir yılda 95 milyon lira aktarıldığı iddiası

Emniyet ekipleri, aramalarda ele geçirdiği dijital materyallerden şebekenin para trafiğini de tespit etti.

Buna göre, şebekenin son bir yıl içinde 7 farklı yasa dışı bahis sitesine yaklaşık 95 milyon lirayı banka hesapları ve kuryeler aracılığıyla aktardığı öne sürüldü.

Operasyon kapsamında ele geçirilen 500 bin liranın tamamının şebekenin Adana yöneticisi olduğu ileri sürülen A.G'nin evinde yapılan aramalarda bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin evinde yapılan aramaya ilişkin görüntülerde, emniyet ekiplerinin desteler halindeki parayı salondaki konsolun içinde bulduğu görülüyor.

Öte yandan A.G'nin evinde farklı kişilere ait 105 banka kartı ile 100 sim kartın ele geçirildiği belirtildi.

Şebekenin banka hesaplarını kullandığı kişilere aylık bin 500 lira ile 3 bin lira arasında aylık ödeme yaptığı iddia edildi.

Emniyet güçleri, hakkında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, KKTC üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Adana, Mersin ve Konya'da 20 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, şebeke lideri olduğu iddia edilen A.Ö'nün de aralarında bulunduğu 40 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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