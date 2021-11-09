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Gelin adayı Esmira son haliyle şoke etti! Bambaşka biri

09.11.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin çok konuşulan gelin adaylarının bazıları ortadan kaybolurken bazıları da sosyal medyada aktif. Onlardan biri olan Esmira değişimiyle şaşırttı.

Gelin adayı Esmira son haliyle şoke etti! Bambaşka biri

Zuhal Topal'ın izdivaç programında ünlenen Esmira bir döneme damga vurmuştu. Öyle ki Birkan ve Sevgi'nin görüntüleri sonrası Esmira'nın da Birkan ile yatak görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Esmira daha önce yaptığı açıklamalarla kanal yönetimini de ifşa etmiş ve karşısında çıkan adayların kurgu olduğunu söylemişti.

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Gelin adayı Esmira uzun yıllar sonra değişimiyle gündemde.

Ekran Alıntısı

Bakü'ye dönen ve çocuğu olan Esmira estetikle bambaşka biri olmuş. Tanınmaz halde olan Esmira'nın Bakü'de büyük bir hayran kitlesi var.

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Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal
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