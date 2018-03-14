MAGAZİN

Gelin Adayı Hanife estetikle bambaşka biri oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.03.2018 14:28 | Son Güncelleme

O en çok tanınan gelin adaylarından biri! Yaptığı her hareketiyle izdivaç programına damga vuran Hanife son haliyle şoke etti

Zuhal Topal'ın evlilik programı yayınlandığı dönemde kendisine eş arayan Hanife, şöhreti yakalamıştı. Parayı bulunca estetik yaptıran Hanife, başka biri oldu.

Ne yaptın Hanife?

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Star TV'de yayınlandığı dönemde çok ses getiren Zuhal Topal izdivaç programı bitse de yankıları hala sürüyor. İzdivaçtaki eski gelin adayı Hanife, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.
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Sık sık paylaşımlar yapan Hanife'nin güzelliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
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Hanife'nin kendisine estetik yaptırdığı, dudaklarına silikon yaptırdığı iddia edildi.
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Öncelikle dudakları dikkat çeken Hanife'nin kaşlarında ve burnunda da estetik olduğu gözlerden kaçmıyor.
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Hanife'nin son halini görenler, "Programdaki halinden eser yok" dedi.
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