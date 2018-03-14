Gelin Adayı Hanife estetikle bambaşka biri oldu

Zuhal Topal'ın evlilik programı yayınlandığı dönemde kendisine eş arayan Hanife, şöhreti yakalamıştı. Parayı bulunca estetik yaptıran Hanife, başka biri oldu.
Ne yaptın Hanife?
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Star TV'de yayınlandığı dönemde çok ses getiren Zuhal Topal izdivaç programı bitse de yankıları hala sürüyor. İzdivaçtaki eski gelin adayı Hanife, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.
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Sık sık paylaşımlar yapan Hanife'nin güzelliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
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Hanife'nin kendisine estetik yaptırdığı, dudaklarına silikon yaptırdığı iddia edildi.
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Öncelikle dudakları dikkat çeken Hanife'nin kaşlarında ve burnunda da estetik olduğu gözlerden kaçmıyor.
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Hanife'nin son halini görenler, "Programdaki halinden eser yok" dedi.
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