Gelin Adayı Hanife estetikle bambaşka biri oldu

Zuhal Topal'ın evlilik programı yayınlandığı dönemde kendisine eş arayan Hanife, şöhreti yakalamıştı. Parayı bulunca estetik yaptıran Hanife, başka biri oldu.

Ne yaptın Hanife?

1 / 14 Star TV'de yayınlandığı dönemde çok ses getiren Zuhal Topal izdivaç programı bitse de yankıları hala sürüyor. İzdivaçtaki eski gelin adayı Hanife, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

2 / 14 Sık sık paylaşımlar yapan Hanife'nin güzelliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

3 / 14 Hanife'nin kendisine estetik yaptırdığı, dudaklarına silikon yaptırdığı iddia edildi.

4 / 14 Öncelikle dudakları dikkat çeken Hanife'nin kaşlarında ve burnunda da estetik olduğu gözlerden kaçmıyor.

5 / 14 Hanife'nin son halini görenler, "Programdaki halinden eser yok" dedi.

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