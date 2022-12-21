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Gelin adayı Hanife Gürdal kocasıyla yataktan paylaştı! Takipçilerinden tepki yağdı

21.12.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem katıldığı izdivaç programlarıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen eski gelin adayı Hanife Gürdal, 2021 yılında tiyatrocu Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturmuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Hanife Gürdal, bu defa yatak paylaşımıyla tepki topladı.

Gelin adayı Hanife Gürdal kocasıyla yataktan paylaştı! Takipçilerinden tepki yağdı

Tesettürden çıktığı için bazı kesimlerce eleştirilerin odağın yer alan eski gelin adayı Hanife Gürdal, kocası Kemal Ayvaz ile yatakta zıplayıp eğlendiği anları paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ''Mahremiyet diye bir şey kaldı mı!'' diyerek tepki gösterdi.

Eski gelin adayı Hanife Gürdal kocasıyla yataktan paylaştı! Takipçilerinden tepki yağdı

Hanife Gürdal, paylaşımına ''Baktıkça içim açılıyor'' notunu düştü.

Eski gelin adayı Hanife Gürdal kocasıyla yataktan paylaştı! Takipçilerinden tepki yağdı

Gürdal'ın peş peşe paylaştığı yatak pozlarına ''İki üç tıklanma için yatak odasını ifşa etmeseniz keşke'', ''Kabak çiçeği gibi açılmak deyiminin karşılığısın'' ve ''Bence bu kadar özel hayat fazla'' gibi yorumlar yapıldı.

Eski gelin adayı Hanife Gürdal kocasıyla yataktan paylaştı! Takipçilerinden tepki yağdı

Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz'ın boşanma kararı aldığı ancak evliliklerine bir şans daha verdikleri iddia edilmişti.

Eski gelin adayı Hanife Gürdal kocasıyla yataktan paylaştı! Takipçilerinden tepki yağdı


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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Hanife Gürdal

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