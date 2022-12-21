Gelin adayı Hanife Gürdal kocasıyla yataktan paylaştı! Takipçilerinden tepki yağdı

Tesettürden çıktığı için bazı kesimlerce eleştirilerin odağın yer alan eski gelin adayı Hanife Gürdal, kocası Kemal Ayvaz ile yatakta zıplayıp eğlendiği anları paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ''Mahremiyet diye bir şey kaldı mı!'' diyerek tepki gösterdi.

Hanife Gürdal, paylaşımına ''Baktıkça içim açılıyor'' notunu düştü.

Gürdal'ın peş peşe paylaştığı yatak pozlarına ''İki üç tıklanma için yatak odasını ifşa etmeseniz keşke'', ''Kabak çiçeği gibi açılmak deyiminin karşılığısın'' ve ''Bence bu kadar özel hayat fazla'' gibi yorumlar yapıldı.

Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz'ın boşanma kararı aldığı ancak evliliklerine bir şans daha verdikleri iddia edilmişti.



