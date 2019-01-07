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Gelin adayı Hanife 'kilo' yorumlarına isyan etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.01.2019 02:18 | Son Güncelleme

İzdivaç programlarıyla adını duyuran gelin adayı Hanife Gürdal, kendisine 'şişman' diyen takipçilerine sert yanıt verdi.

Gelin adayı Hanife 'kilo' yorumlarına isyan etti!

İzdivaç programlarının bitmesinin ardından akaryakıt istasyonunda çalışmaya başlayan Hanife sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Gelin adayı Hanife, Instagram'daki son paylaşımlarında yapılan yorumlara isyan etti. Hanife kendisini eleştiren takipçilerine sert yanıt verdi.

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Hanife, "Ne kadar sal.. sal.. yakıştırmalar yapıyorsunuz arkadaşım. Şişmanım ben şişman. Kendimi bildim bileli o göbek üzerimde var, üstüne oturan kıyafetler giyince de daha belli oluyor. Rahatıma düşkün olduğum için zaten dar şeyler pek giymem göbeğimi de içine çekmem! Görmek istemeyen pislik atacak olan gözünü kapatsın. Bone fikride vermeyin artık ben her şeyi denedim olmadı saçım ağır geliyor ve kayıyor." ifadelerini kullandı.

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gelin adayı hanife Hanife Gürdal

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