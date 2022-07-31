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Gelin adayı Hanife'nin pozunu gören Sevgi Akiska dayanamadı! "Sen sus"

31.07.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde aldığı kilolardan rahatsız olduğunu sık sık dile getiren gelin adayı Hanife Gürdal verdiği kilolarla dikkat çekti. Gelin adayı olduğu dönemde tanıştığı Sevgi Akiska da Hanife'nin pozunu görünce dayanamadı. İşte iki gelin adayının arasındaki güldüren yazışma...

Gelin adayı Hanife'nin pozunu gören Sevgi Akiska dayanamadı! "Sen sus"

İzdivaç programına katılan Hanife Gürdal ve Sevgi Akiska programlar bittikten sonra da arkadaş kaldı. Sık sık görüşen eski gelin adayları sosyal medyada da sık sık paylaşım yapıyor. Son halleriyle dikkat çeken Sevgi Akiska ve Hanife yine gündem oldu.

Son dönemde kilo vermek için büyük çaba harcayan gelin adayı Hanife pozuyla dikkat çekti. Pozunda boyu uzun görünen ve photoshopla boyunu uzun gösteren Hanife Gürdal ile arkadaşı Sevgi Akiska dalga geçti.

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Sevgi Akiska Hanife'nin pozuna "Cedi Osman'ın kız kardeşi gibi çıkmışsın çok güzel" yorumunu yaptı.

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Hanife ise arkadaşına "Sen sus Cafer" diyerek yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hanife Gürdal
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