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Gelin adayı Hanife sonunda evleniyor!

MAGAZİN HABERLERİ | 16.01.2018 20:26 | Son Güncelleme 11 saat önce

İzdivaç programında koca ararken şöhreti yakalayan gelin adayı Hanife, sevgilisi Furkan Alkoç'la evleniyor. İkilinin bu kararı almasında Hanife'nin babası etkili oldu.

Gelin adayı Hanife sonunda evleniyor!

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programı ile adını duyuran Hanife Gürdal, bir süredir birliktelik yaşadığı dondurmacı sevgilisi Furkan Alkoç ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

MUTLULUKLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYORLAR
Şu sıralar sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla mutluluğunu dosta düşmana ilan eden Hanife'nin evlilik kararı almasında babasının etkili olduğu konuşuluyor.

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"GELSİN İSTESİNLER SENİ"
Haberler.com'da yer alan habere göre; Kızının evlenip yuva kurmasını isteyen babası, "Furkan, tanıdığımız bildiğimiz biri. Eğer niyeti de ciddiyse gelsin istesinler seni. Artık yuva kurmanın zamanı geldi" dediği öğrenildi.

FURKAN ALKOÇ HAREKETE GEÇTİ
Müstakbel kayınpederinin bu sözleri sonrası harekete geçen Furkan Alkoç'un düğün hazırlıklarına başladığı konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
gelin adayı hanife izdivaç

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Çok merak ediyorduk. Bu Hanife'nin durumu ne olacak diye kaygı içerisindeydik. Çok şükür !!!
kim bunlar ki
Siz nasıl bir ahlak yoksunu insanlarsınız babaya bak niyeti ciddiyse diyor ya hala değilse peki gezip tozup her haltı yesinler sende kızım sosyal medya da ünlü oldu nasılsa parada kazanıyor her istedigini yapar de
buna cok yorum yazilir ama aleyhimize delil olur
Allah babana sabır versin.
bunlar muhafazakar mı şimdi
Kameraya cıkmadan duramaz 3gün sonra ayrılır aman evlen bıktık senın yüzünü görmekten
ulkece bu habere bayram etmemiz lazım tililiiliiiiiii
sahi kim bunlar
Nasıl olsa yakında boşanırlar.
kamuoyunu aydınlattınız. minnettarız size
şimdi nişanlandı haberi çıkacak sonra düğün haber sonra da boşanıyo haberi sonra başka başka bundan kurtulmanın yolu ya o ya da bizim ölmemiz gibi geliyor
hayatımdan 1 dk çaldınız haram olsun
bu sefer olur inşallah da kurtuluruz
sadece kafasını kapatma ile olmuyor ülkemizin büyük sorunu
millet açlık sınırında neler konu oluyor ya
yazık ya bu memleketin düştüğü hale bak kimisi yiyecek ekmek bulamazken,kimiside hanefenin koca derdine düşmüş hey kurban olduğum rabbim nereye gidiyoruz bu kafayla,koyun can derdine millet şey derdine düşmüş
evlilikleri zaten çok sürmez kocasına itat etmez evlilik proğramlarından durumu belli
Bu artık alışmış yapmaz
süre veriyorum en fazla 1 hafta bilemedim 1.5 2 hafta sonrası mahkemede biticek
Allah milletimize sabır versin Amin !
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