Gelin adayı Hanife takipçisine sert çıktı!

Sosyal medya üzerinden reklam karşılığı paylaşımlarla para kazanan gelin adayı Hanife, geçtiğimiz günlerde İzmir'de bir benzin istasyonunda işe başladığını duyurmuştu. Bu hareketi sonrası adından söz ettiren Hanife, şimdi de sosyal medyada kendisine yöneltilen bir soruya verdiği cevapla gündem oldu.

"KIZ BİR KOCA BULAMADIN MI HALA?"

Yarım milyona yakın takipçisi olan Hanife, son paylaşımlarından birinin altına "İnadına, inadına yaşarım / inadına da yaparım, yapıp bir daha yanarım" notunu düştü.

Çok sayıda yorum ve beğeni alan bu paylaşımın altına, müzmin gelin adayının erkek takipçilerinden biri "Kız bir koca bulamadın mı hala" şeklinde yorum yaptı.

Bu yoruma oldukça sinirlendiği gözlenen Hanife, "Neden amcacım bulduğum koca sana mı lazımdı?" cevabını verdi. Pompa görevlisi olan Hanife'nin bu cevabına yorum ve beğeni yağdı.

