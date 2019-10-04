Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Yorum yağdı

Evlilik programındak hareketleriyle adını duyuran ardından başını açmasıyla gündeme gelen Hanife Gürdal, dur durak bilmiyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin dünyasına damga vurmayı başarıyor.

Tesettürden çıkıp başını açması nedeniyle çok eleştirilen Hanife Gürdal, bikinili pozları ardı ardına Instagram hesabına yükledi. Sosyal medyada yarım milyona yakın takipçisi olan Hanife, son olarak otel odasından bir video paylaştı.

Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videoda dikkat çeken bir detay vardı. O da videoyu kimin çektiğiydi.

Bu konu müzmin gelin adayının takipçilerinin de dikkatini çekti. Videonun altına yapılan çok sayıda yorumda takipçileri Hanife'ye "Videoyu kim çekti?" sorusunu yöneltti.

Hanife, gelen bu soruların hiçbirine cevap vermedi.

Bir kısım takipçisi ise Hanife'nin reklam yaptığını söyledi ve onu eleştiri yağmuruna tuttu. Hanife'nin daha önce de sayfasına reklam alarak para kazandığı biliniyor.

