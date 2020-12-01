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  4. Gelin adayı Hanife'yi kızdırdılar! 'Dünden beri delirttiniz'

Gelin adayı Hanife'yi kızdırdılar! 'Dünden beri delirttiniz'

01.12.2020 14:05 | Son Güncelleme:
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İzdivaç programıyla tanınan gelin adayı Hanife Gürdal yaptığı paylaşımlarla tepki çekiyor. Geçtiğimiz gün bir tencere paylaşımı yapan Hanife gelen yorumlar sonrası çıldırdı.

Evlilik programıyla ünlenen ve ardından da başörtüsünü çıkarıp bambaşka bir kişiye dönüşen gelin adayı Hanife yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz gün korse giyerek dalga konusu olan Hanife bugün de mutfaktan yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Puding yaptığı anları paylaşan Hanife'yi görenler Hanife'ye yorum yağdırdı.

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Granit tencerede metal kaşık kullanılır mı diye Google soru soran ve yanıtını paylaşan Hanife tepkisini şöyle gösterdi: "Dünden beri beni delirttiniz! Tencerem teflon değil granit, metal kaşık kullanılır."

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Hızını alamayan Hadife eşiyle yatakta yatarken de bir video çekti ve "Ben artık bazı insanların aşırı derecede rahatsız olduğuna karar verdim. Dün geceden beri sinirlerim bozuldu. Ben o tencereyi telle yıkıyorum zaten" dedi.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
böylelerini ünlü yapan sistem kahrolsun
piyasa aslı belirsiz varlıklara sahip çıkıyor
bunlar boşanmadi mi nezaman evlendiler yine

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