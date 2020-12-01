Gelin adayı Hanife'yi kızdırdılar! 'Dünden beri delirttiniz'

Evlilik programıyla ünlenen ve ardından da başörtüsünü çıkarıp bambaşka bir kişiye dönüşen gelin adayı Hanife yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz gün korse giyerek dalga konusu olan Hanife bugün de mutfaktan yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Puding yaptığı anları paylaşan Hanife'yi görenler Hanife'ye yorum yağdırdı.

Granit tencerede metal kaşık kullanılır mı diye Google soru soran ve yanıtını paylaşan Hanife tepkisini şöyle gösterdi: "Dünden beri beni delirttiniz! Tencerem teflon değil granit, metal kaşık kullanılır."

Hızını alamayan Hadife eşiyle yatakta yatarken de bir video çekti ve "Ben artık bazı insanların aşırı derecede rahatsız olduğuna karar verdim. Dün geceden beri sinirlerim bozuldu. Ben o tencereyi telle yıkıyorum zaten" dedi.



