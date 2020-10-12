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Gelin adayı Naz Mila kalça operasyonunu sansürsüz paylaştı! Şoke etti

12.10.2020 14:04 | Son Güncelleme:
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Gelin adayı Naz Mila kalça operasyonunu sansürsüz paylaştı! Şoke etti

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran, ardından sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken fenomen gelin adayı Naz Mila, YouTube'da kalça operasyonu olduğu anları sansürsüz paylaştı. Naz Mila'nın paylaşımına tepki yağdı.

İlk olarak adını evlilik programı Evleneceksen Gel programı ile duyuran Azerbaycanlı Naz Mila, sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarının ardından YouTube'dan yayınladığı video ile adından söz ettirdi.

Instagram'da 2 milyon takipçiyi aşan ve önceki paylaşımlarında kıyafet noktasında daha dikkatli olan gelin adayı son günlerde çıplak pozlar vermeye başlamıştı. Naz Mila bu kez de YouTube kanalında kalça estetiği olduğu anları sansürsüz paylaştı. Ameliyat öncesi hazırlık aşamalarını anbean kayda aldıran gelin adayının videolarda kalçasının açıkça görünmesi takipçilerini yine kızdırdı.

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Görüntülere herhangi bir sansür uygulamayan Naz Mila'ya takipçileri "Ülken şu anda savaşta sen nelerle uğraşıyorsun. Cidden yazık, Oturduğum yerden ben utandım. Bari sansür falan koysaydın" gibi yorumlar yaptı.

Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu.


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